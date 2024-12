FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE JAGUARIÚNA IRÁ FUNCIONAR EM HORÁRIO ESPECIAL NESTE SÁBADO

A tradicional Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna (Feart) terá horário especial de funcionamento neste final de ano. Estabelecida no estacionamento do Centro Cultural, a feira é uma atração turística com barracas de artesãos locais que oferecem produtos como artesanatos, bordados, pinturas, canecas, doces, licores e delícias da culinária da região.

O espaço é uma excelente opção de compras para as festas de fim de ano e uma oportunidade para os turistas conhecerem melhor os produtos artesanais da cidade e região.

Neste sábado, dia 14 de dezembro, a feira vai funcionar das 9h às 22h e durante o todo o mês de dezembro aos finais de semana, no horário normal, das 9h às 15h.

Foto: Ivair Oliveira