5 motivos para visitar o Festival Eco gastronômico de Socorro (SP)

O Festival Eco gastronômico de Socorro começou no último final de semana e se estende até o dia 31 de outubro. Focado no conceito de ecogastronomia, o evento reúne 14 bares e restaurantes participantes que criaram pratos especiais com os dois ingredientes tema deste ano: banana e mandioca.

Além de descobrir as delícias da gastronomia regional, essa é uma boa oportunidade para visitar um dos destinos mais famosos do interior de São Paulo, que oferece atrativos de ecoturismo, aventura, turismo rural, compras e tantas outras opções, como shows, eventos turísticos e culturais.

A seguir, listamos cinco razões que vão te convencer a fazer uma viagem para Socorro neste mês. Confira:

Ecogastronomia

O evento deste ano segue o conceito da ecogastronomia, buscando valorizar os produtos locais, preservar a diversidade cultural e ambiental dos lugares tradicionais, assim como oferecer uma experiência gastronômica diferenciada aos turistas.

O novo foco vai de encontro ao projeto Socorro Destino Ecogastronômico, lançado em 2021, que tem o objetivo de envolver empresários do ramo de alimentação com os produtores rurais, de forma com que a cidade possa se preparar e implantar pratos e bebidas que valorizem os alimentos da cidade, produzidos na localidade, com maior consciência quanto ao processo produtivo, visando o bem coletivo e principalmente a economia circular.

Pet friendly

Assim como toda a cidade de Socorro, que privilegia os turistas que viajam com seus animais de estimação com espaços e atrativos, o evento também será pet friendly. Dos 14 estabelecimentos participantes, 11 não só aceitam pet, como também oferecem alguma experiência focada nesse público, como bebedouro e comedouro e, até cardápio especializado.

Destino para a família toda

Localizada a duas horas da capital paulista, Socorro é uma ótima opção para quem busca contato com a natureza. A Estância Hidromineral conta não só com rios e cachoeiras, como também montanhas e Mata Atlântica preservada que permitem diversos tipos de roteiros de turismo rural e ecoturismo. Além disso, tem também atrativos gastronômicos, culturais e de aventura que agradam a turistas de qualquer idade e perfil. Socorro (SP) é um destino para a família inteira.

Aventura

O Festival Eco gastronômico da cidade é o complemento ideal para um roteiro entre as atrações de aventura. Chamado de “Cidade Aventura”, o destino oferece uma variedade de atividades para quem busca emoção e adrenalina, como canoagem, rafting, boia-cross, tirolesa, rapel, arvorismo, mountain bike, motociclismo, trilhas, stand up paddle e muito mais.

Acessibilidade

Socorro também é referência nacional em turismo acessível. A cidade conta com ampla infraestrutura para atender os mais variados públicos, incluindo idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Desde hotéis até estabelecimentos e equipamentos de turismo de aventura estão preparados para receber esse tipo de público, oferecendo inclusive atividades adaptadas.

O Festival Eco gastronômico é realizado pela Prefeitura Municipal de Socorro através da Secretaria de Turismo e COMTUR, com apoio da ASTUR – Associação de Turismo da Estância de Socorro.