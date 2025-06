Prefeitura convida produtores rurais para palestra sobre nova resolução ambiental

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, convida todos os produtores rurais do município para participarem de uma importante palestra que integra a programação da Semana do Meio Ambiente 2025.

O encontro acontece nesta quarta-feira (4), das 19h às 23h, no Salão Nobre da Câmara Municipal. A palestra será ministrada pelo advogado Tiago Martins – com atuação no Direito Ambiental, e terá como tema: “Direitos e deveres, de acordo com a nova Resolução SIMA nº 018/2025”.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, a iniciativa busca aproximar o poder público dos proprietários rurais, promovendo orientações sobre as mudanças e atualizações legais no setor. “É fundamental que os produtores estejam informados sobre a nova legislação, para que possam adequar suas práticas e contribuir, cada vez mais, com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de Artur Nogueira”, destaca a secretária.

A palestra integra uma série de atividades voltadas à conscientização e educação ambiental, que ocorrem entre os dias 1º e 7 de junho, dentro da Semana do Meio Ambiente 2025.