Jaguariúna promove ação de limpeza e distribui mudas de árvores

Iniciativa mobilizou bairros e praças no Dia Mundial do Meio Ambiente

A Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura de Jaguariúna realizou nesta quinta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma ação de limpeza pública e conscientização ambiental nos bairros, além da distribuição de mudas de árvores. A atividade contou com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e apoio de voluntários do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaguariúna (Cooperj).

A operação foi realizada simultaneamente em dez locais diferentes de Jaguariúna, abrangendo bairros e praças com grande circulação de pessoas, como 12 de Setembro, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Cruzeiro do Sul, entre outros.

“Foi um passo importante para conscientização dos munícipes e uma oportunidade de divulgar os serviços prestados pela Prefeitura. A participação da UniFAJ e da cooperativa contribuiu muito para o evento. Houve interação com centenas de pessoas em todos os parques, cerca de 100 mudas de árvores doadas”, comemorou o secretário de Obras e Serviços de Jaguariúna, Sandoval Neto.

A mobilização teve como objetivo principal estimular a população a adotar práticas corretas na destinação do lixo doméstico e de materiais descartáveis, além de reforçar a importância da preservação ambiental no dia a dia. Foram distribuídos panfletos educativos, com orientações aos moradores sobre como descartar corretamente resíduos como restos de obras, galhos, móveis, lâmpadas, óleo usado, entre outros materiais.

Fotos: Thiago Carvalho