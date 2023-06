A Quina de São João sorteará o maior prêmio da sua história neste sábado

Com o prêmio de R$ 210 milhões integralmente aplicado na poupança os rendimentos mensais superam R$ 1 milhão

São Paulo, junho de 2023 – Amanhã (24/06), a Quina vai sortear o maior prêmio da história desta loteria, o valor de R$ 210 milhões será sorteado no concurso nº 6172, Quina de São João. Essa é uma chance única de concorrer ao prêmio especial que acontece somente uma vez ao ano e não acumula, e você pode fazer sua aposta de forma prática, segura e ágil por meio da Sorte Online, maior plataforma de inovação digital em loterias.

Estatísticas

Se você é supersticioso, vale a pena saber que os números mais sorteados na história da Quina de São João são: 55, 14, 15, 17 e 26, respectivamente.

Último resultado

O último prêmio entregue pela Quina de São João foi no valor de R$ 195.945.492,96 milhões, o segundo maior da história do concurso e foi compartilhado entre 11 apostadores cada um deles recebeu R$ 17.813.226,63, 2.026 jogos acertaram a quadra, no valor de R$ 7.045,11, já as apostas com 3 acertos ganharam R$ 87,18 e aquelas com dois acertos receberam R$ 3,34. As dezenas sorteadas foram: 35, 36, 49, 75 e 80.

Como apostar na Quina de São João

O apostador pode escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante, a Quina de São João tem prêmios para quem acertar 2,3,4 ou 5 números. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio da quadra é de uma em 64106. Através da Sorte Online o jogador pode optar por apostas individuais ou por bolões, o que aumenta suas chances de ganhar.

Aposte nos bolões da Sorte Online

Em qualquer loteria, o fator sorte é primordial para a conquista de qualquer premiação. Contudo, é sempre interessante empregar algumas estratégias que podem otimizar as chances de levar dinheiro para casa.

Caso opte por participar dos bolões, as chances de ganho aumentam. Todos os jogos são preparados de acordo com análises estatísticas e usando técnicas que melhoram as probabilidades em todas as faixas de premiação.

A prova do sucesso das estratégias da Sorte Online está nos constantes prêmios conquistados por seus jogos. Desde sua criação, já foram mais de R$ 215 milhões em premiações distribuídas para jogadores de todo o Brasil.

Sobre a Sorte Online

Fundada em 2003, a plataforma se destaca no mercado de loterias online, já tendo distribuído mais de R$ 215 milhões em prêmios para jogadores de todo o país. Com grande pioneirismo e amplos investimentos em tecnologia, a Sorte Online oferece uma plataforma completa, com soluções digitais que permitem maior facilidade e segurança para que os apostadores possam realizar jogos na loteria desejada e ainda tenham acesso às cotas de bolões elaborados. Seu grande diferencial de mercado está no uso de ciência de dados e estatísticas aplicadas à plataforma, que aumenta exponencialmente as chances de ganhar. Em seu canal online, também é possível acessar dicas, notícias, estatísticas, probabilidades e o resultado das loterias em tempo real. Mais informações aqui.

A SOL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO S.A. (“Sorte Online”) não é um agente lotérico oficial, bem como não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal. A Sorte Online atua como prestadora de serviços de intermediação para, a pedido e em nome do cliente, nos termos do art. 653 do Código Civil, efetivar apostas nas casas lotéricas oficiais da Caixa Econômica Federal.