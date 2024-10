PAT DE JAGUARIÚNA TEM NOVOS TELEFONES DE ATENDIMENTO

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com novos números de telefone para atendimento ao público. Agora, quem precisar de informações do posto deve ligar para (19) 3837-4530 e 3867-1422.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Povo, o Setor de Estágios e o programa Qualifica Jaguariúna estão atendendo apenas pelo número (19) 3837-4480.

As vagas de trabalho disponíveis no PAT também podem ser conferidas no site pat.jaguariuna.sp.gov.br. Já o atendimento presencial deverá ser feito por agendamento pelo site pat.agendasp.sp.gov.br.