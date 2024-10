Espetáculo “Meu Pequeno Príncipe” tem duas sessões no próximo domingo, 20, em Campinas

Foto: Pedro França

O Projeto ‘Imersão Teatral – Uma Experiência Lúdica’, da Companhia de Teatro de Campinas, Sia Santa, apresenta no mês das crianças, o espetáculo’Meu Pequeno Príncipe’. Dia 20, domingo, às 15h e às 17 horas, no Teatro Escola Sia Santa, em Campinas, as apresentações são gratuitas. As 15 horas aberta ao público e às 17h exclusivo para instituições filantrópicas cadastradas. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência.

O espetáculo Meu Pequeno Príncipe é uma releitura da obra francesa que valoriza a aventura e a importância de se conquistar uma boa amizade. Produzido pela SIA SANTA, a obra teatral traz poesia, em um cenário azul infinito com imagens do deserto, do céu, das estrelas, do avião e do poço. Músicas, personagens e efeitos especiais completam a emoção única do teatro ao vivo. Recomendado para crianças de 6 a 12 anos, o espetáculo reúne 7 atores que se dividem em 20 personagens, que cantam, dançam e interpretam, com uma performance lúdica pensada especialmente para as crianças. Meu Pequeno Príncipe estreou em Londrina/PR em Agosto de 1997 e excursionou por Curitiba, Maringá, Brasília, Goiânia, Sorocaba, Santos, Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo, Campo Grande, Cuiabá, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Mogi das Cruzes, Barueri e Joinville. A peça também integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o país desde 1973, além disso, também faz parte do Projeto “Teatro Aberto – Um Estudo do Meio Teatral”, para alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental.

Por meio do projeto contemplado no Edital Estadual da Lei Paulo Gustavo – LPG 18/2023. Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto compreende extensa programação com mais de 70 atividades culturais gratuitas, entre apresentações teatrais para escolas de educação infantil, ensino fundamental, EJA e também apresentações abertas ao público em geral, incluindo entidades assistenciais com acessibilidade. Também contempla: Programa Teatro Aberto – Um Estudo do Meio Teatral; Oficinas Teatrais Gratuitas Férias Julho para Crianças e Adolescentes; Oficinas de Vivência Teatral e Uso Adequado da Voz para Educadores. Todas as atividades são gratuitas e já estão acontecendo mensalmente desde maio de 2024, com muito êxito e acessibilidade.

No dia 21 de outubro haverá duas edições do Programa Teatro Aberto, com 3 horas de duração, destinado aos alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II, atendendo duas escolas públicas de Campinas.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 51 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

Meu Pequeno Príncipe

Dia: 20/10 (domingo)

Horário: 15h e 17hs | Local: Teatro Escola Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre

Ingressos: Gratuito | Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

A fábula conta a história de Rafael, menino que morava em uma estrela com sua flor e precisa encontrar verdadeiros amigos para ajudá-lo a curar sua flor quando ela adoece. E assim, a aventura de Rafael, o Pequeno Príncipe, em busca do essencial que só podia ser encontrado entre os amigos verdadeiros, começa. O enredo traz lições sobre “o essencial invisível aos olhos”, com a interação do protagonista com o aviador Araújo, o Rei Razoável, a mulher vaidosa, o negociante de estrelas, o palhaço, o geógrafo, entre outros personagens como a Serpente do deserto e a Raposa.

Ficha Técnica

Adaptação e Direção: Crispim Júnior | Cenografia e Figurinos: Hugo Marinelli | Adereços e Bonecos: José Roveratto | Trilha Sonora Original: Ney Carrasco | Supervisão Artística: Jorge Fantini | Preparação Elenco: Priscila Martins e Aline Wolf | Direção de Arte: Manoel Neto | Equipe de Realização (artistas e técnicos em escala de revezamento): Adamys Susan, Bete Bastos, Darcy Rodriguez, Jasmine Alves, Lucas Matheus, Priscila Martins, Pedro França, Vitor Olivéro, Daniel Lorenzo, Vinicius Seká e Wanderley Francisco. E ainda eventualmente: Adriana Souza, Edson Lozano, Kaê Payão, Rose Braga, Silvio Leme, Marcos Martins, Nilson Garcia, Ricardo Peregrino, Valéria Rachel, Veridiana Arena e Helen Mistura | Equipe de apoio na base: Michele Batista e Dayane Souza.

Karime Ribeiro | Assessoria de Imprensa e Marketing Digital