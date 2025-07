ACE Holambra esclarece Reforma Tributária em palestra dia 31

Empresário, contador ou gestor? Prepare-se para as mudanças fiscais que vêm aí

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) realiza, no dia 31 de julho, mais uma edição do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial, com um tema de alta relevância para o momento atual: “Reforma Tributária na Prática: Cálculos e Cenários para a Nova Realidade Fiscal”.

O encontro acontece às 8 horas, na sede da entidade, e será conduzido pelo advogado Fábio Bezana. Especialista em Direito Tributário, Bezana trará uma abordagem clara e aplicada sobre os impactos da reforma tributária na estrutura fiscal de empresas e pessoas físicas.

Durante a apresentação, serão detalhados cenários com base nos novos modelos de tributação, como o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), além de simulações e cálculos práticos para diferentes tipos de negócios. O objetivo é preparar empresários, contadores, administradores e demais interessados para as transformações que devem afetar diretamente a gestão financeira e fiscal nos próximos anos.

Além disso, os participantes terão espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas.

As inscrições são gratuitas, exclusiva para associados, e podem ser feitas até o dia 28 de julho, por meio do WhatsApp: (19) 9 9994-2711.

O Grupo de Estudos de Legislação Empresarial é uma iniciativa da ACE Holambra voltada ao aperfeiçoamento técnico e jurídico do empresariado local, promovendo encontros periódicos com temas de interesse prático e estratégico para a classe empresarial. Os próprios empresários podem escolher os temas que serão tratados.

SERVIÇO

Palestra do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial – ACE Holambra

Tema: Reforma Tributária na Prática: Cálculos e Cenários para a Nova Realidade Fiscal

31/07/2025, às 8 horas, no auditório da ACE Holambra

Inscrições: até 28/07, pelo WhatsApp (19) 99994-2711