Ações de arborização urbana desenvolvidas em Itapira são destaque em Seminário Intermunicipal

No último dia 31, o biólogo e diretor da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), Anderson Martelli, participou do 1º Seminário Intermunicipal de Arborização Urbana realizado em Espírito Santo do Pinhal e apresentou as experiências e estudos desenvolvidos em Itapira dentro dessa temática. Diversos municípios estiveram presentes, dentre eles Mogi Guaçu, Lindóia e Santo Antônio do Jardim.

Em sua palestra, Martelli abordou a melhora do microclima através da diminuição da temperatura e umidade relativa do ar e falou sobre a nascente modelo no Braz Cavenaghi e o sequestro de dióxido de carbono pelo fragmento florestal em seu entorno. “Não podemos pensar em qualidade de vida e meio ambiente sem considerar o ambiente arborizado e um planejamento adequado por técnicos especializados para reduzir as supressões”, destacou o biólogo. Outros temas como legislação ambiental, tipos de podas realizadas pelas concessionárias de energia e árvores impróprias para calçadas também foram discutidos no evento.

As ações de arborização urbana e outras iniciativas ambientais garantiram ao município a 8ª colocação geral no Programa Município Verde Azul (PMVA) 2021, cuja certificação aconteceu no último dia 24. As dez diretivas norteadoras do PMVA da agenda ambiental local abrangem os seguintes temas estratégicos: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.