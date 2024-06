ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE JAGUARIÚNA PASSAM POR TRIAGEM ODONTOLÓGICA GRATUITA

Alunos do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública de Jaguariúna passam por triagem odontológica gratuita nesta quinta-feira, dia 6 de junho. A ação é promovida pela Turma do Bem, maior rede de voluntariado especializado do mundo, em parceria com a Colgate e a Secretaria de Educação de Jaguariúna.

A “Mega Triagem Odontológica” é voltada para crianças e jovens de baixa renda e acontece das 8h30 às 17h, no Boulevard do Centro Cultural.

Segundo os organizadores, a ação tem como objetivo selecionar crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e com indícios de graves problemas bucais para receberem tratamento dentário gratuito com os dentistas voluntários da ONG. Os que forem selecionados, terão tratamento e acompanhamento odontológico gratuito até completarem 18 anos.

Esta edição do evento faz parte do movimento “Juntos Contra a Carência Dental”, iniciativa promovida pela Colgate. A marca busca conscientizar sobre o panorama da Carência Dental, que é a falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie.

Após a triagem, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias. Mais informações podem ser obtidas no site: megatriagem.tdb.org.br.

Foto: Ivair Oliveira