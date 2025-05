Campinas recebe 30ª edição da Feira Cultural Afro Mix no dia 8 de junho

A 30ª edição da Feira Cultural Afro Mix será realizada no domingo, 8 de junho, das 12h às 20h, na plataforma da Estação Cultura. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal. O local terá estacionamento gratuito.

O evento contará com praça de alimentação, feira de artesanato, exposições, literatura afro, apresentações de samba-rock e música ao vivo, além de diversas manifestações artísticas afro-brasileiras. Entre as atrações confirmadas estão DJ JP, DJ Alice, Ido Luiz, Valéria Santos & Banda, Ilcéi Mirian, Banda Gato Preto, o grupo Samba-Rock Estação e o rapper G.O.G., conhecido como Poeta do Rap Nacional.

Criada em 2004, a Feira Cultural Afro Mix surgiu da iniciativa de Marcos Ferreira e de um grupo de colaboradores com o objetivo de reunir em um só espaço expressões da cultura negra por meio da arte, da moda, da gastronomia e da educação antirracista. Inspirada em eventos como a Feira Preta de São Paulo, a Afro Mix se consolidou como uma das maiores feiras afro do interior paulista.

A proposta do evento é promover o afroempreendedorismo, fomentar espaços de troca e fortalecer a identidade cultural da população negra. A Feira também realiza homenagens a pessoas que atuam no combate à discriminação e promove diálogos sobre inclusão e representatividade.

O evento é aberto ao público e voltado a todas as idades. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail afromixcampinas@gmail.com ou diretamente com o organizador Marcos Ferreira, pelo telefone (19) 97406-8871.

Serviço:

30ª edição da Feira Cultural Afro Mix

Data: 8 de junho

Horário: das 12h às 20h

Local: Estação Cultura

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n°, Centro

Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)