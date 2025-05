Festival de Cenas Curtas movimenta Mogi Mirim com teatro de 14 cidades

Evento reunirá 23 atrações teatrais em três dias de programação gratuita no Teatro Municipal

A Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim realiza neste final de semana, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, a 4ª edição do Festival de Cenas Curtas de Mogi Mirim, evento que transforma a cidade em palco de encontros artísticos e celebra a força do teatro contemporâneo.

Neste ano, o festival contará com 23 atrações teatrais, apresentadas por grupos de 14 cidades de dois estados brasileiros, reunindo diversidade de estilos, linguagens e propostas cênicas. Toda a programação acontecerá no palco do Teatro Municipal “Tóride Sebastião Celegatti”, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A abertura oficial da mostra competitiva será na sexta-feira, 30 de maio, às 19h30, no teatro. No sábado (31), às 10h, um cortejo teatral tomará conta da praça central da cidade, levando arte e personagens às ruas. No mesmo dia, a programação da mostra competitiva segue com apresentações às 13h30 e novamente às 19h. Já a cerimônia de premiação está marcada para domingo, 1º de junho, às 18h, também no Teatro Municipal.

O festival é uma iniciativa que valoriza a produção teatral independente, promove intercâmbio entre grupos culturais e aproxima o público do universo das artes cênicas.

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim