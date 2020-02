Amparo contará com base do SAMU

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob esteve reunido na tarde de quinta feira, 13/2, como o coordenador regional do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Israel da Silva.

Acompanhado do secretário de Saúde, Vinícius Grana Tonon e de secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e interventor da Santa Casa Anna Cintra, Mário Auler, Jacob recebeu a confirmação que Amparo contará com a unidade do SAMU.

Israel explicou que a cidade contará com duas ambulâncias, sendo uma de Suporte Avançado com médico, enfermeiro socorrista e uma de Suporte Básico, com técnico de enfermagem e motorista-socorrista.

Todos serão treinados e capacitados para o atendimento de urgência/emergência.

Jacob salientou que a Prefeitura viabilizará a sede do SAMU para que o serviço conte com toda a estrutura necessária para o trabalho, conforme diretriz do Ministério da Saúde.

“O SAMU é sem dúvida uma referência no atendimento de urgência/emergência. Amparo só tem a ganhar com uma unidade de

profissionais tão gabaritados”, ressaltou o prefeito.