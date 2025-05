Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Cosmópolis

Suspeito foi localizado armado em corredor de residência após denúncia à PM

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (14), no bairro Vila Cosmo, em Cosmópolis. A ação foi conduzida por equipes da 3ª Companhia da Polícia Militar do 19° BPM/I, após denúncia de que um indivíduo estaria ameaçando transeuntes com uma arma.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais localizaram o suspeito, identificado como J., no corredor lateral de uma residência, com acesso aos fundos do imóvel. Ele portava uma arma de fogo em mãos no momento da abordagem.

Os policiais ordenaram que o indivíduo largasse a arma, o que foi prontamente atendido. Em seguida, foi realizada a abordagem e a busca pessoal. O homem alegou portar a arma para sua segurança.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cosmópolis, onde permaneceu preso após ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A arma também foi apreendida.