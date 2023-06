Amparo enfrentou Itapira pela Copa ADR

No domingo, 28, a equipe de voleibol sub-18, da secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo jogou pela Copa ADR – Associação Desportiva Regional.

O confronto contra Itapira ocorreu no Centro Esportivo João Batista de Campos Cintra. Num jogo disputado com muitas alternâncias no placar, Amparo acabou derrotada por 3 sets a 1, com parciais de 26 a 24, 22 a 25, 23 a 25 e 22 a 25.

Amparo contou com Vitor Hugo, Felipe B, Derik, Richard, Herik, Otávio, Alan, Lucas ,Maurício, Cauê, Will, Felipe Urbano e Murilo. A comissão técnica foi formada por André Nigra e Erick.