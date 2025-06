Prefeitura de Santo Antônio de Posse avança para zerar fila de exames com mutirões aos sábados

Mais de 240 exames realizados em maio fazem parte do investimento de R$ 260 mil para agilizar diagnóstico e fortalecer rede de saúde

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no mês de maio mais de 240 exames que estavam em espera desde 2023. A ação integra um investimento de R$ 260 mil, destinado exclusivamente à realização de 1.176 procedimentos que aguardavam agendamento, com o objetivo de zerar a fila de espera por exames de média e alta complexidade.

Os exames foram realizados exclusivamente em mutirões promovidos aos sábados ao longo do mês. No dia 10, foram realizados 100 exames de doppler arterial e venoso; no dia 24, 64 ecocardiogramas; e no dia 31, mais 82 exames de doppler. Os mutirões permitiram acelerar significativamente o atendimento à demanda reprimida e garantir maior acesso aos serviços especializados.

A secretária de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destacou a importância da medida para garantir agilidade nos diagnósticos e fortalecer a rede pública municipal. “Zerar a fila de exames é mais do que um número. É garantir que cada paciente tenha acesso ao diagnóstico no tempo certo, o que pode fazer toda a diferença no tratamento. Esse investimento da administração reflete o compromisso com uma saúde pública mais eficiente e humana”, afirmou.

Além desses procedimentos, o investimento contempla ainda a realização de testes ergométricos, tomografias com e sem contraste, ressonâncias magnéticas (com, sem contraste e com sedação), exames de holter, angiotomografias, eletroneuromiografias e colonoscopias.