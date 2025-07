Amparo participa da 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial

Evento aconteceu em São Paulo e reuniu representantes de diversas regiões para debater políticas públicas e enfrentamento ao racismo

Entre os dias 26 e 27 de julho, aconteceu a 5ª Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado de São Paulo (CEPIR 2025), em São Paulo, no Memorial da América Latina. Na ocasião, Amparo – que já havia eleito delegados na etapa Regional em Campinas – marcou presença e participou ativamente junto a demais representantes de diversas cidades, movimentos sociais, lideranças comunitárias e autoridades estaduais.

A delegação de Amparo foi composta por representantes da sociedade civil, membros do poder público local e conselheiros municipais de igualdade racial. Durante o evento, foram debatidas políticas públicas voltadas para o enfrentamento do racismo estrutural, a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, e a promoção da equidade racial no Estado de São Paulo e no Brasil.

A conferência estadual teve como tema central “Por um Brasil justo e antirracista: políticas de Estado e participação social”, e funcionou como etapa preparatória para a Conferência Nacional, prevista para acontecer em Brasília entre os dias 14 e 19 de setembro.

De acordo com o supervisor do Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social, Matheus Fructuoso, a participação do Município de Amparo foi fundamental para garantir representatividade e voz aos municípios do interior, estabelecendo uma necessária correspondência da conferência com as demandas locais. “O nosso município defendeu pautas importantes como o fortalecimento dos conselhos municipais, a ampliação de políticas de reparação racial e o combate ao racismo institucional, além da responsabilidade, do Estado e da União, de cofinanciar políticas públicas de igualdade racial e suas transversalidades nos municípios. Foi uma oportunidade de diálogo e construção conjunta”, destacou.

Durante o encontro, Amparo também conseguiu eleger delegados que representarão a cidade na próxima etapa nacional da conferência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a pauta da igualdade racial e dos direitos humanos. Como titular, foi eleito Marcos Duarte, representante da sociedade civil e membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos pela cadeira de igualdade racial e povos de terreiro; e como suplente, foi eleita Raquel Divina de Carvalho, representante da sociedade civil e membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos pela cadeira de segmentos e designações religiosas.

A participação na conferência reforça o papel ativo do município na luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e plural, alinhando-se às diretrizes nacionais para a superação das desigualdades raciais históricas no Brasil.