Amparo premiará crianças com carteira de vacinação em dia

Para zerar o déficit de vacinação na Estância de Amparo, a

Secretaria de Saúde irá premiar crianças e adolescentes que estiverem

com a carteira de vacinação em dia. Serão computadores, bicicletas e

viagens sorteados para todos que apresentarem a carteira de vacinação

completa, de acordo com a idade. A campanha é válida para crianças de

zero a 14 anos, e passa a valer a partir desta quarta-feira, 16.

Para participar, é preciso que os pais ou responsáveis apresentem nas

suas unidades de saúde de referência a carteira de vacinação da

criança. Caso falte alguma dose, a criança poderá ser vacinada na

hora. Já para quem tem a carteira em dia, é só apresentá-la na

unidade.

As funcionárias entregarão a cada um dos pais e responsáveis um

ticket para ser preenchido com os dados pessoais da criança, e depois

inserido em uma urna no próprio posto de saúde.

A família ficará com outro cupom, para ser verificado no dia do

sorteio.

A campanha segue até o dia 18 de dezembro e ocorre em todas as 16

unidades de saúde do município. Durante este período, a Secretaria de

Saúde visa atingir as 6 mil crianças – 20% do total – que estão com

alguma dose em atraso.

O sorteio será no dia 20 de dezembro.

A Prefeitura solicita ainda que todos os participantes do sorteio doem

um quilo de alimento não perecível. O produto será destinado à

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, que fará a

distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade.