Futsal Feminino de Amparo está na final da Copa Campinas

A equipe adulta de Futsal Feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura está na final da Liga Campineira. No domingo, 22, as meninas enfrentaram Indaiatuba e levaram a melhor por 7 a 1, jogando no ginásio Rogê Ferreira, em Campinas.

Com uma atuação defensiva sólida, Amparo não deu chances para a equipe adversária, e conquistou a classificação com gols de Larissa, Rafa Concimo, Taynara (2), Wanndinha, Naty e Vitória.Amparo enfrenta a equipe de Espírito Santo do Pinhal na final, que surpreendeu a equipe de melhor campanha do campeonato, as Poderosas, vencendo por 2 a 1.

A final está marcada para o próximo sábado, dia 28, às 14h45 no ginásio Rogê Ferreira em Campinas.

Na classificação, o Futsal Feminino Amparo contou com Carol, Gabi, Verônica, Naty e Larissa. Entraram ainda Rafa Concimo, Taynara, Wanndinha e Vitória.