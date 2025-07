Santo Antônio de Posse recebe espetáculo infantil este mês

O Diário de Mika terá sessão única e aberta ao público na Praça da Matriz

O espetáculo teatral infantil O Diário de Mika, tem sessão única e aberta ao público na Praça da Matriz, na cidade de Santo Antônio de Posse, no próximo dia 20 de julho, às 17h.

A peça é baseada na série que narra as descobertas de Mika, uma garotinha de 4 anos de idade que, ao lado de seus amigos imaginários Puquê, Blablá, Bru, Javô, Abelhuda e Lilá, vivencia diversas aventuras, que abordam temas educativos de forma lúdica e criativa, interagindo com o público por meio de canções que ensinam crianças e encantam adultos, na peça cultural que tem como proposta levar informações sobre amor e respeito aos pais e familiares. Haverá distribuição de um livro da Mika por família, enquanto houver estoque.

O projeto é viabilizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da empresa Agristar e produção cultural da D’color Produções Culturais, que atua há 16 anos no mercado de produção cultural assessorando, planejando e executando projetos culturais para o desenvolvimento social, em parceria com instituições, produtoras e artistas dos mais diversos segmentos.

Com mais de 60 anos de experiência, a Agristar figura entre as maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças, flores e ervas. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, desenvolve e testa produtos de alto desempenho. Atualmente possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

ANIMAÇÃO Indicada ao Emmy Kids Awards 2017, O Diário de Mika é uma série de animação que conta a história de Mikaela, uma menina de 4 anos de idade, muito curiosa e carismática, que está aprendendo a lidar com todas as novidades que o mundo tem para oferecer. A cada acontecimento que surge em sua vida, ela corre até seu quarto e, por meio de desenhos feitos em seu tablet, conta aos seus amigos brinquedos, que ganham vida em sua presença, tudo que está lhe acontecendo. Com a ajuda deles, Mika investiga, aprende e descobre coisas novas em suas aventuras.

SERVIÇO

Espetáculo Teatral O Diário de Mika

Data 20/07 Horário 17h

Local Praça da Matriz l Endereço Praça Cel. David Batista, 14, Santo Antônio de Posse (SP) ACESSE O MAPA AQUI

Classificação Livre l Ingresso Gratuito

Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais)