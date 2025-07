Amparo recebe grandes nomes da música brasileira no Festival de Inverno 2025

Programação gratuita inclui shows de Naiara Azevedo, Inimigos da HP, Renato Teixeira e Derico, além de cinema, teatro e atrações espalhadas por cinco palcos na cidade

O Festival de Inverno terá um fim de semana de grandes atrações da música brasileira, no Palco Principal, localizado ao lado da Rodoviária “Salim Oasi”, no Centro. As grandes atrações sempre têm início às 21 horas e contam com transmissão ao vivo pelas rádios Cultura FM 88,5 e Cidade das Águas 101,3.

Para o público presente, a arena tem espaço para mais de 20 mil pessoas, além das áreas para PCD – Pessoas com Deficiência e Melhor Idade. As grandes atrações também podem ser apreciadas pela comunidade surda, pois, contam com Libras – Língua Brasileira de Sinais.

Na sexta-feira, 18, Naiara Azevedo dá o tom sertanejo ao evento. A cantora e compositora começou a carreira no período de faculdade, em Umuarama, no Paraná. Depois, com a mudança para Goiânia, a cantora cresceu com sucessos como “50 Reais”, “Escute Até o Final” e “Delicinha”. Também participou de programas de TV como Show dos Famosos, Popstar e BBB 22.

No sábado, 19, a banda Inimigos da HP traz o samba e o pagode para o centro das atenções. Criada por estudantes de engenharia, destacou-se no pagode com irreverência e bom humor. Indicada ao Grammy Latino em 2009, acumulou sucessos com álbuns como Amigos da Balada e #Inimigos2014. Em 2025, comemorou 25 anos de carreira com o álbum ao vivo 25 Anos, reunindo grandes hits e releituras especiais.

No domingo, 20, tem atração em dobro, no mesmo horário. No palco da Rua Coberta, o saxofonista Derico é a atração. Músico desde os 5 anos de idade, em m 1990, foi convidado para participar do programa Jô Soares Onze e Meia, no SBT e ficou no quinteto Onze e Meia até o fim do programa de entrevistas do Jô, na TV Globo.

No Palco Principal, Renato Teixeira é a atração. O cantor e compositor é reconhecido por valorizar a cultura caipira e a música popular brasileira. Com mais de 20 álbuns em 45 anos de carreira, influenciou gerações com sua linguagem poética.

O Festival

Com 5 palcos, área gastronômica, área kids, artesanato, produtos do Agro de Amparo, o Festival de Inverno conta com mais de 130 manifestações artísticas até o dia 27 de julho. A programação pode ser encontrada em www.festivaldeinverno.amparo.sp.gov.br

Confira a grade da segunda semana de eventos

16 de julho de 2025 – Quarta-feira

Atração: Sessão de filme Infantil – Ponto MIS – “Minhocas”

Direção: Paolo Conti e Arthur Nunes.

Classificação: Livre.

País (es) de produção: Brasil e Estados Unidos. Tempo de duração: 80 minutos. Ano: 2013. Sinopse: Júnior está na pré-adolescência. Cavado acidentalmente para fora da terra, Júnior vive uma aventura com seus novos amigos Nico e Linda e precisa voltar para casa. Porém, antes, ele precisa impedir os planos de dominação de um terrível tatu-bola.

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 14h

Atração: Sessão de filme – Ponto MIS – “Mostra Interiores”

Panorama voltada a produções realizadas fora dos grandes centros urbanos, valorizando narrativas e estéticas oriundas do interior do país. Uma vitrine para a potência criativa de cineastas e coletivos periféricos e regionais. (Votação Júri Popular)

Classificação: 14 anos

Duração da sessão: 2h20min

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 16h

Atração: Diego Alone – One Man Band

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: The Jukazz – Rock em Alta Voltagem

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Stepping Out Jazz Trio

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Show L’Italiano Si Canta

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Atração: Academia Ponto da Dança – Espetáculo “Canto e Danço Clara Nunes”

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

17 de julho de 2025 – Quinta-feira

Atração: Sessão de filme Infantil – Ponto MIS – “O Menino e o Mundo”

Direção: Alê Abreu.

Classificação: Livre.

Tempo de duração: 80 minutos.

Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas. Prêmios: Lançado em 2014, levou mais de 100 mil espectadores aos cinemas franceses e conquistou o Prêmio Cristal de melhor longa-metragem no 38º Festival de cinema de Annecy, na França, considerado o maior prêmio da animação mundial.

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 14h

Atração: Sessão de filme Infantil – Ponto MIS – “Mostra Infantil”

Sessão voltada ao público infantojuvenil, com curadoria de filmes que exploram temas como imaginação, descobertas, convivência e inclusão, sempre com linguagem acessível e sensível à faixa etária

Classificação: Livre

Duração da sessão: 1h05min

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 16h

Atração: Música: Coral Infantil e Adulto da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h

Atração: Música: Banda Dissidência – Elvis Tribute

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: “Dança Somática e Brasileira para Idosos – ProaC n° 42794”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Contraste retorno ao festival de inverno após 20 anos.”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Alunos de Piano da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h00

Atração: Gu Pereira – Voz e Violão

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 20h30

Atração: Música: Me Gusta

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

Atração: Música: Grupo de Violão da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

18 de julho de 2025 – Sexta-feira

Atração: Sessão de filme Infantil – Ponto MIS – “Garoto Cósmico”

Direção: Alê Abreu.

Classificação: Livre.

Tempo de duração: 76 minutos.

Sinopse: Três crianças, Cósmico, Luna e Maninho, vivem em um mundo futurista, onde as vidas são totalmente programadas. Certa noite, enquanto tentam obter pontos para ganhar um bônus na escola, eles se perdem no espaço e descobrem um universo infinito

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 14h

Atração: Sessão de filme – Ponto MIS – “Mostra Cinema Negro”

Panorama dedicado à exibição de filmes de curta-metragem dirigidos por pessoas negras, priorizando obras que tragam, quando presentes, narrativas centradas na negritude, suas experiências, estéticas e perspectivas. (Votação Júri Popular)

Classificação: 14 anos

Duração da Sessão: 2h38min

Local: Escola das Artes de Amparo – Rua Luis Leite, 232 – Centro – Amparo

Horário: 16h

Atração: Música: Iuri Soul Clássicos

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: Luís Miguel e Daniel

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: Senati e Samuka

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Música: Adriana Voltan: “Eternos – Um tributo a Rita Lee, Cazuza, Tim Maia, Erasmo Carlos, Belchior e Raul Seixas.”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h00

Atração: Música: Nayara Azevedo

Local: Palco Principal

Horário: 21h

19 de julho de 2025 – Sábado

Atração: Música: “Jazz e a Bossa”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Atração: Música: Fole de Alento – Guilherme Ribeiro

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: “Tok de improviso: O som que encanta gerações!”

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h30

Atração: Música: “Pop Session”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Teatro: “Pequena Sereia”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: Multiversom

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 18h

Atração: Música: “Ké Graça”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: Música: “Notas Que o Tempo Guarda – Clássicos da MPB, Boleros e Sucessos Internacionais em Voz e Teclado”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Pitty Cover: Equalize”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: “Derico”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

Atração: Música: “Inimigos do HP”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

20 de julho de 2025 – Domingo

Atração: Música: “Replay 90”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h

Atração: Música: “Gu Pereira – Voz e Violão”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: Ana Paula Moreti canta Marisa Monte

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h

Atração: Música: “Lyra Grazie e Banda”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Teatro: “Menino Chico e a Busca do Livro Sagrado”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Banda Sonora – MPB, Groove e Rock”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 17h30

Atração: Música: Música: Luana Marques & De Lukka

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: Iuri Soul Clássicos

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: Banda Vintages em “MILLENNIALS”: do Vinil ao CD

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Atração: Música: “Miscelânea – Reencontro Musical no Festival de Inverno de Amparo”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: Renato Teixeira

Local: Palco Principal

Horário: 21h

Parada Festiva das Crianças

Atração: Intervenção Artística com Heróis e Princesas

Local de Saida: Mercadão

Horário: 17h

Atração: Soul in Jazz Kids – Itinerante

Local de Saida: Rodoviária

Horário 17h

Programação Diária

Exposição de Artes “Entre Olhares, linhas – Fragmentações da Identidade” por Kaique Marinho

Local: Salão do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Persona” por Wallace André

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Retratos do Tempo” por Sandra Scavassa

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Ritmos do Mundo Sob o Horizonte do Grafite” por Luís Fernando Gomes

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “O Fazer e o Ensinar – Diálogo Entre Dois Artistas” por Alex Orsetti

Local: Sala de Exposição Temporária do Museu Histórico e Pedagógico Dr. Bernardino de Campos

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição Permanente “Gabinete de Trabalho de Caetano Candian”

Local: Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h