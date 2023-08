Amparo receberá Festival Viola & Raízes – 2° Festival de Viola Compadre Generoso

O evento gratuito trará grandes violeiros no mês de agosto e encerrará com a participação de Mazinho Quevedo

Amparo (SP) será a sede do Viola & Raízes – 2º Festival de Viola Caipira Compadre Generoso, que ocorrerá durante os dias 18, 19 e 20 de agosto, na Praça Pádua Salles, no Centro da cidade. O evento realizado pela Prefeitura da Estância de Amparo promete encantar os amantes da música caipira, das danças típicas e preservar as tradições culturais que fazem parte da essência da região.

Nos Palcos Hugo Baradel e Mogiana, a grande estrela será a Viola Caipira, instrumento tão importante da cultura brasileira, representada por talentosos músicos que cultivam essa arte há gerações.

A programação do festival é gratuita e diversificada, abrangendo desde a apresentação de bandas como a Made In Roça, passando por ícones como Zé Mulato & Cassiano e chegando a jovens talentos como Senatti & Samuca, Lucas & Mateus, Mayará Góis & Banda, e muitos outros.

Na lista, também haverá a participação de tradicionais orquestras de viola caipira, como a de Amparo, com a participação especial do quarteto de cordas da Escola das Artes, além das de Pedreira e Jaguariúna, que trazem consigo a herança musical regional e ajudam a manter viva a história da viola. O grande encerramento será como show de Mazinho Quevedo, um dos grandes violeiros da atualidade.

Entre os destaques do evento está o 2º Festival de Viola Caipira Compadre Generoso, onde artistas que tiveram a oportunidade de serem selecionados demonstrarão a musicalidade e até composições inéditas ao público.

“A cultura caipira é mais do que música; é um modo de vida, e o festival busca preservar essa essência ao apresentar também danças típicas como a catira e a folia de reis. Essas manifestações culturais enriquecem as atividades, proporcionando uma experiência completa e imersiva na tradição”, afirmou o Secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos de Ferreira de Oliveira.

Durante todos os dias, haverá praça de alimentação, com comidas típicas da fazenda, oferecendo aos participantes a oportunidade de saborear uma culinária diferenciada, proporcionando uma verdadeira experiência gastronômica em sintonia com a música e as tradições do campo.

O Festival de Viola Caipira Compadre Generoso é um marco cultural na cidade de Amparo, que busca não apenas entreter o público com apresentações musicais de alto nível, mas também celebrar e preservar a rica cultura caipira, honrando as tradições que moldaram a identidade da região. Uma celebração que fortalece os laços da comunidade, enaltece a herança musical e cria memórias inesquecíveis para todos os participantes.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO VIOLA & RAÍZES – 2º FESTIVAL DE VIOLA CAIPIRA COMPADRE GENEROSO

SEXTA-FEIRA – 18 DE AGOSTO

PALCO MOGIANA

19H30 – BANDA MADE IN ROÇA

PALCO HUGO BARADEL

20H00 – ZÉ MULATO & CASSIANO

SÁBADO – 19 DE AGOSTO

PALCO MOGIANA

10H30 – SENATTI & SAMUCA

13H30 – LUCAS & MATEUS

16H30 – MAYARÁ GÓIS & BANDA

19H30 – JOEL & GEOVAN

PALCO HUGO BARADEL

12H00 – 2º FESTIVAL DE VIOLA CAIPIRA COMPADRE GENEROSO

16H00 – ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA DE PEDREIRA

18H00 – ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA DE JAGUARIÚNA

20H00 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 2º FESTIVAL DE VIOLA COMPADRE GENEROSO

20H30 – ORQUESTRA AMPARENSE DE VIOLA CAIPIRA – PARTICIPAÇÃO ESPECIAL QUARTETO DE CORDAS ESCOLA DAS ARTES

DURANTE O DIA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS TÍPICAS – CATIRA – FOLIA DE REIS

DOMINGO – 20 DE AGOSTO

PALCO MOGIANA

11H00 – DIEGO ALONE CLÁSSICOS SERTANEJOS

13H00 – TIAGO & MATEUS

15H00 – GRUPO DE SOPROS E CORDAS DA ESCOLA DAS ARTES – CLÁSSICOS SERTANEJOS

17H00 – VIOLEIRO ADRIANO BUENO

20H00 – ALEXANDRE REYS & BANDA

PALCO HUGO BARADEL

20H00 – MAZINHO QUEVEDO & BANDA