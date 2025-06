Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse apreende drogas e prende dois indivíduos por tráfico

Ocorrência foi registrada no bairro São Judas Tadeu; entorpecentes e dinheiro foram encontrados no local

Na manhã de quarta-feira (11), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse prendeu dois homens por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu. A ocorrência foi registrada por volta das 10h45.

Segundo informações da GCM, durante patrulhamento preventivo próximo à creche Maria Carolina, a equipe Charlie, composta pelos agentes 3º CL Cortez, 3º CL Guimarães e 3º CL Mendes, avistou um homem em atitude suspeita. O indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em alta velocidade, chamando a atenção dos agentes.

Ao se aproximarem do portão da residência, a equipe visualizou dois indivíduos no interior da casa: E. e J.. O primeiro estava manuseando entorpecentes sobre um móvel antigo, enquanto o segundo tirava fotos e também manipulava a droga. O portão da residência estava destrancado, facilitando a entrada da equipe para averiguação.

Na tentativa de fuga, E. pulou os muros, mas foi rapidamente contido pelos agentes. Ele alegou que estava de campana e que era seu primeiro dia no local. Já J., proprietário da residência, autorizou a entrada da guarnição, mas afirmou desconhecer o envolvimento com as substâncias ilícitas.

A ação contou com o apoio do Inspetor Rebequi e pelo Subinspetor Segala. No local, foram apreendidos diversos tipos de entorpecentes: 49 porções de cocaína, 11 tubetes de K2, 41 porções de maconha, 5 de maconha colombiana, 37 unidades de crack, 7 de dry e 3 de ice, além de dois celulares e R$ 150 em dinheiro.

Os dois homens foram encaminhados ao Pronto-Socorro local para avaliação médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, onde permaneceram à disposição da Justiça..