Confederação Brasileira de Futebol Maracanã será criada no Circuito das Águas Paulista

No próximo sábado, 14 de junho, o Circuito das Águas Paulista entra para a história do esporte nacional com a realização da Assembleia Geral de Fundação da Confederação Brasileira de Futebol Maracanã (CBFM). O encontro reúne representantes esportivos, gestores públicos, atletas e interessados na consolidação desta nova entidade nacional.

A pauta da assembleia prevê a aprovação da fundação da Confederação, a validação do Estatuto Social e a eleição e posse da primeira diretoria e do conselho fiscal. A criação da CBFM é um marco importante para a organização e expansão da modalidade no país, com origem internacional, mas com raízes e representantes cada vez mais fortes no interior paulista.

Circuito das Águas Paulista representou o Brasil na Copa do Mundo

A iniciativa de criação da Confederação está diretamente ligada ao protagonismo do Circuito das Águas Paulista no cenário esportivo internacional. Em 2024, a região representou o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Maracanã, realizada na Costa do Marfim – país de origem da modalidade.

A competição, que reuniu dezesseis equipes dos cinco continentes, marcou um momento histórico para o esporte brasileiro. A delegação do Circuito das Águas Paulista ficou na quinta posição e ainda conquistou o Troféu Fair Play do campeonato.

Conheça o Futebol Maracanã

O Futebol Maracanã é uma modalidade esportiva originária da Costa do Marfim, criada nos anos 1970 como uma variação popular do futebol, com inspiração direta no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O nome é uma homenagem ao icônico templo do futebol brasileiro e foi adotado por suas semelhanças de espírito esportivo e paixão pelas arquibancadas.

As regras da modalidade foram formalizadas pela FIMAA (Federação Internacional de Maracanã) em 2000. As partidas são jogadas por equipes de seis atletas, sem goleiro, e são divididas em três tempos de 10 minutos. Em caso de empate, o resultado é decidido nos pênaltis. Ao todo, são 14 regras que tornam o jogo dinâmico, acessível e emocionante – similar ao futsal, mas com estilo próprio.

Um esporte em expansão

A fundação da Confederação Brasileira de Futebol Maracanã simboliza um novo capítulo na trajetória da modalidade no país. Eventos internacionais, como a Copa do Mundo demonstram que o Maracanã é um esporte em expansão, com potencial para atrair novos praticantes, promover integração regional e reforçar os valores do esporte como inclusão, saúde e cidadania.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Lindóia e é presidido pelo prefeito de Lindoia, Luciano Lopes.