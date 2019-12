Amparo terá Municipal de Futsal Feminino pela primeira vez na história

Na noite de terça-feira, 17/12, a Secretaria de Esportes, Recreação,Lazer e Eventos realizou o congresso técnico e sorteio de chaves do Municipal de Futsal 2020. A competição, pela primeira vez na história

contará com a competição feminina.

Serão seis times em grupo único. Jogarão a competição SMERLE, Lotus, Aliados, Imperatriz, Portugal e SQN FC.

Já no masculino, duas divisões dividem a competição. Na elite jogam pelo grupo A Vila Nova/Bekas, Guarani, Matador, Legião, Independente e Mercenários. No B, disputam Maduros, AAJC, Máfia F.C, Lester,

Silvestre e Fúria.

Disputarão o acesso para a elite no grupo A, Máfia, Nacional, Bargunça, Camanducaia B e o segundo colocado da repescagem C. No B, estão Valênca AAC, Celtic e os segundos colocados da repescagem dos grupos A e B.

No grupo C, União, Amigos, Portugal e os primeiros colocados da repescagem B e A fecham a chave. No D, Camanducaia, Real Madrid, Hooligans, Poupe Bem e o primeiro colocado da repescagem C.

A repescagem tem na chave A Castelo, Figueira e RA Soccer, no B, Manchester, Caverão e Aliados e no C, Esquadrilha, Lester e Pracinha.