Desfile cívico marca o domingo de comemorações dos 70 anos de Santo Antônio de Posse

Desfile cívico marca o domingo de comemorações dos 70 anos de Santo Antônio de Posse

Neste domingo, 8 de maio, seguem as comemorações dos 70 anos de Santo Antônio de Posse, com uma programação especial que valoriza a história, a cultura e a identidade do município.

A partir das 8h, acontece o tradicional desfile cívico, com saída do Ginásio Municipal de Esportes. O evento contará com a participação de alunos da rede municipal, profissionais da educação e servidores públicos, representando escolas, departamentos e instituições da cidade. Às 10h, a Praça Coronel David Batista será o ponto de recepção do grupo de romeiros de Itapira, que tradicionalmente participa das festividades. Em seguida, às 11h30, o palco montado na praça receberá apresentações da Orquestra de Violeiros Possense e do Grupo de Catira Chão Batido, em uma celebração das raízes culturais locais.

O prefeito Ricardo Cortez reforça o convite à população: “Este é um momento importante para celebrarmos juntos os 70 anos de nossa cidade. Toda a programação foi pensada com carinho, para proporcionar momentos de celebração, integração e valorização da nossa história. Esperamos todos vocês para vivermos esse marco com alegria e união.”

No dia 13 de junho, data do aniversário da cidade, será realizado às 9h30 o hasteamento da bandeira na Praça Coronel David Batista, com a participação da Orquestra Municipal. À noite, às 21h, a festa continua com o show do querido Tonho Prado, também na Praça Matriz.

No sábado, 14 de junho, o evento “Vozes da Cidade” reunirá artistas locais a partir das 15h, em apresentações musicais que valorizam a identidade e a cultura possense. No domingo, 15 de junho, ocorre o 4º Pedal Solidário, com saída do Ginásio Municipal de Esportes, em um percurso de 20 quilômetros de muita diversão e espírito solidário.

A tradicional Feira da Lua também terá edições especiais. No dia 19 de junho, a feira será realizada na Praça Cultural, no bairro Novo Centro, com temática especial. No dia 21, a programação inclui muito pagode com o Grupo Incendeia, que se apresenta às 20h na Praça Coronel David Batista. Já no dia 22, além da Feira da Lua Vespertina, o público poderá acompanhar, a partir das 14h, uma apresentação da Radical MotoShow, com manobras radicais e muita adrenalina.

As festividades se encerram nos dias 28 e 29 de junho, com a festa junina das escolas municipais, marcada para a Praça Matriz, das 12h às 17h. O evento contará com apresentações culturais, comidas típicas, além da participação da Orquestra Municipal e do Grupo de Violeiros Possense.

Com o tema “Tradição e inovação caminhando juntos”, a programação dos 70 anos reforça os laços da comunidade com sua história e cultura. A Prefeitura de Santo Antônio de Posse convida toda a população para participar e prestigiar os eventos, celebrando este importante marco na trajetória do município.