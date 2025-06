ACIMM realiza sua primeira “feijuca” e investe em evento social exclusivo para seu quadro de associados

Foto Ilustrativa

A direção da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM) já tem tudo preparado para a realização de sua 1ª “Feijuca”, a super-feijoada agendada para ocorrer no dia 20 de julho, domingo, no espaço Haras Imperatriz, a partir do meio dia.

O evento foi pensado para a comemoração ao Dia do Comerciante, cuja data é o dia 16 de julho. As vendas – exclusivas para associados – seguem de vento em popa e os convites podem ser adquiridos na sede da ACIMM (em frente ao Lago do Lavapés), ao preço de R$ 150,00 o casal, mais a solicitação da entrega de um brinde para ser sorteado entre os participantes. O ingresso individual está sendo vendido a R$ 150,00. Terceiros podem adquirir convite desde que com apresentação de um representante legal da empresa associada.

Além da feijoada (cuja elaboração ficará a cargo do Bufett Santa Cruz) o convite dá direito às bebidas e sobremesa. Os ingredientes da feijoada serão servidos de forma separada na ilha principal, antecedidos de uma “ilha de degustação” com 14 variedades de canapés e uma outra “ilha fria” onde se destacarão saladas e guarnições como arroz branco, farofa, couve refogada e laranja.

O encontro será ainda regado a música ao vivo de qualidade, com presença do grupo Entre Amigos e participação especial do grupo SAMBA FAMM. Um contraponto será um show humorístico a cargo da Drag Queen Priscila (Pri-Drag-Stand-Up). O evento será pontuado com sorteio de centenas de brindes. “A ideia é de realizarmos um evento memorável, descontraído, com atrações diversas que cairão no gosto da maioria, não tenho dúvida”, pontuou o presidente da ACIMM, Nelson Theodoro Junior.

As vendas seguem até o dia 17 (quinta-feira). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3814 – 5760, com Ingrid.

DIA DOS PAIS

Paralelamente, a direção da ACIMM já colocou nas ruas a campanha de vendas para o Dia dos Pais, data comemorada sempre no segundo domingo de agosto e que nesse ano vai ocorrer no dia10 de agosto. As lojas associadas que eventualmente ainda não receberam o kit contendo urna, cupons e material de divulgação, devem entrar em contato com a ACIMM (3814 – 5760) e combinar a retirada.

No total, serão sorteados 30 vale-compras no valor de R$ 300,00. Os vendedores que fizerem a entrega dos cupons premiados receberão vale compras no valor de R$ 100,00, totalizando R$ 12 mil. O sorteio será realizado no dia 16 de agosto, no período da manhã, na Praça Rui Barbosa.