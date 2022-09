APP Premiado da ACE Holambra sorteia mais 2 Vale Compras este mês

Para participar é só baixar o aplicativo da ACE Holambra, se

cadastrar e concorrer aos prêmios da campanha _

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra realiza mais uma

campanha do APP Premiado neste mês de setembro, com o sorteio de dois

vales-compra de R$ 100,00 cada que poderão ser utilizados nos

estabelecimentos cadastrados. Para participar é só baixar,

gratuitamente, o aplicativo da ACE Holambra na Play Store (usuários do

sistema Android) ou na App Store (aparelhos Iphone), clicar em

“Sorteios”, criar uma conta e se cadastrar na promoção “APP

Premiado”. O sorteio deste mês acontece no dia 16 de setembro, às 9

horas.

“Vale muito a pena baixar o app não apenas para participar

automaticamente de todas as promoções e sorteios, mas também para ter

acesso a uma série de facilidades e funcionalidades literalmente na

palma da mão e à distância em um clique”, ressalta a gerente da

ACE, Suzi Celegatti.

O aplicativo disponibiliza centenas de contatos telefônicos e redes

sociais das empresas de Holambra, guia médico, serviços e notícias.

“Por ali o consumidor encontra as empresas que precisa e já pode

fazer contato com elas, apenas clicando no ícone do telefone, do

WhatsApp ou das redes sociais. Se optar pelo WhatsApp, por exemplo, esse

clique já inicia uma conversa com a empresa, queimando etapas”,

explica.

Com a pandemia, a ferramenta foi sendo cada vez mais aperfeiçoada e

mais serviços foram incorporados. Para as empresas associadas, as

facilidades envolvem realizar consultas ao Boa Vista SCPC, comprar e

validar certificados digitais, reservar sala de reuniões e auditório,

assim como acessar qualquer serviço da Associação Comercial, como,

por exemplo, o ACECard (cartão de benefícios utilizado por mais de 500

trabalhadores). Tudo diretamente no App, de forma muito ágil, fácil e

segura.

A empresa ou empreendedor que não é associado também pode se filiar

à ACE a partir do aplicativo, passando a utilizar a rede de serviços

da entidade. Para a população, também há diversas funcionalidades,

como consulta do CPF no Cadastro Positivo, Código de Defesa do

Consumidor, telefones de emergência, contato com as empresas de

Holambra e acesso àquelas que estão atendendo com delivery e drive

thru. Os trabalhadores que possuem o ACECard, conseguem consultar as

empresas que aceitam o cartão como forma de pagamento e, assim,

utilizar seu benefício.