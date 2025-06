Prefeito de Santo Antônio de Posse garante verba de R$ 1,1 milhão para a saúde em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes

Convênio assinado com o Governo do Estado viabiliza investimentos na rede municipal de saúde

O prefeito Ricardo Cortez, acompanhado do vice-prefeito Preto Eventos, do vereador Dr. Douglas Inaba e de Matheus Gabriel Fernandes, representante da equipe de saúde, participou nesta quarta-feira, 4 de junho, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da cerimônia de assinatura de convênios com o Governo do Estado. Na ocasião, foi formalizada a liberação de R$ 1,1 milhão em recursos para a área da saúde de Santo Antônio de Posse.

O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth, do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, além de prefeitos e representantes de diversos municípios paulistas.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância da parceria com o Estado e o apoio de deputados estaduais:

“Quero agradecer ao governador Tarcísio por atender nossa demanda e liberar essa importante verba para a saúde da nossa cidade. Também agradeço aos deputados Barros Munhoz, Rafa Zimbaldi, Donato, Alex Madureira e Jorge Caruso, que têm sido grandes parceiros de Posse. Esse recurso vai fortalecer o atendimento à população e garantir mais qualidade nos serviços prestados,” afirmou Ricardo Cortez.

Os R$ 1,1 milhão serão destinados à aquisição de equipamentos, custeio dos serviços e novos investimentos na rede municipal de saúde, ampliando a estrutura e melhorando o atendimento à população.