Prefeito Rodrigo Falsetti autoriza construção de três novas unidades de Saúde em Mogi Guaçu

Obras contemplam UBSs nos bairros Jardim Imperial e Jardim Sakaida, além de novo CAPS Infanto-Juvenil no Jardim Novo II

O prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, assinou nesta segunda-feira, 16 de junho, três ordens de serviço para início de importantes obras no município: a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS IJ) no Jardim Novo II e duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos bairros Jardim Imperial e Jardim Sakaida.

Em reunião no gabinete, o chefe do Executivo recebeu representantes das construtoras vencedoras das licitações, além das equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela fiscalização, e demais secretarias envolvidas.

“Peço para que a equipe da Secretaria de Obras seja rigorosa na fiscalização, porque Mogi Guaçu merece obra com qualidade e que a obra seja entregue. Aos representantes das construtoras, peço comprometimento com o município e já aviso que não seremos tolerantes com falhas e atrasos. Vamos exigir o cumprimento dos contratos”, afirmou Falsetti.

A Guassu Construtora executará a UBS do Jardim Imperial com investimento de R$ 2.526.074,58. Já a Winner Construtora ficará responsável pela UBS do Jardim Sakaida, com custo de R$ 2.758.630,25. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC. O CAPS IJ será construído pela Hype Construtora ao valor de R$ 2.120.000,00. O prazo de execução de cada obra é de 12 meses, com início já nesta semana para a UBS do Jardim Imperial, dia 23 para o CAPS IJ e dia 30 para a UBS do Jardim Sakaida.

Também estão em fase final de licitação a retomada das obras da UBS do Ypê Amarelo e da revitalização da Praça Francisco Marchese (Praça do TG).