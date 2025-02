Área de Descanso da Renovias recebeu mais de 24 mil caminhoneiros em 2024

Serviço gratuito conta com infraestrutura privilegiada para o repouso dos condutores

Com um espaço de 25 mil metros quadrados, a Área de Descanso para Caminhoneiros da Renovias continua ganhando cada vez mais destaque. O local, instalado no km 151 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim, recebeu, no ano passado, 24.472 caminhoneiros. O número representa um aumento de 5% em relação a 2023, quando a área registrou a presença de 23.146 caminhoneiros.

Localizada às margens da rodovia, a área permite a parada segura dos caminhoneiros, possibilitando ao motorista o repouso necessário para o cumprimento de sua função, indo ao encontro da Lei do Motorista (Lei 13.103/15), que regula o tempo de descanso obrigatório para a prevenção de acidentes e fatalidades nas rodovias.

A área de descanso da Renovias tem capacidade para receber 100 caminhões ao mesmo tempo e conta com uma estrutura privilegiada. O local oferece ao caminhoneiro, de forma gratuita, geladeiras para abastecimento de água potável, café da manhã com pão e manteiga, banheiros masculino e feminino com chuveiro quente, banheiros para portadores de necessidades especiais, tanques para lavar roupa, micro-ondas, salas de jogos e televisão a cabo. A área reserva ainda pontos específicos com tomadas próprias para caminhões refrigerados.

“A área de descanso é uma extensão da própria casa do nosso cliente. É neste local que ele descansa, faz suas alimentações, aproveita a sala de jogos ou TV, lava suas roupas e se programa para seguir viagem. A Renovias preza pelo bem-estar dos caminhoneiros, porque um condutor bem descansado reduz os riscos de acidente “, frisou Gilson José dos Santos, responsável pela Área de Descanso da Renovias.

Atualmente, o Estado de São Paulo conta com nove áreas de descanso em funcionamento. Juntas, elas receberam em 2024, 330 mil caminhoneiros.

“O importante é que o caminhoneiro descanse em segurança, e continue sua jornada da melhor maneira depois de uma pausa. Por isso, a área de descanso é essencial para todos os caminhoneiros”, ressaltou Fernanda Lima Sebastião, supervisora de Facilities da Renovias.

MELHORIAS

Recentemente, a Renovias promoveu a modernização da portaria, com a instalação de um portão eletrônico, favorecendo o contato do caminhoneiro, via interfone, junto ao controlador de acesso da concessionária, que agora não tem mais a necessidade de sair da guarita, se resguardando do sol e da chuva.

Em 2025, a Renovias irá revitalizar o espaço com uma nova pintura em todas as instalações, assim como melhorar o alambrado e realizar a troca dos bancos da área externa.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.