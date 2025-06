Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Cosmópolis

Arma com 16 munições foi encontrada durante abordagem da Polícia Militar na madrugada de sexta-feira (20), no bairro Jardim Bela Vista.

Na madrugada de sexta-feira, 20 de junho, a Polícia Militar de Cosmópolis prendeu um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu por volta das 4h30 na Rua Otto Hebest, no bairro Jardim Bela Vista, durante patrulhamento da 3ª Companhia do 19º BPM/I.

A equipe Alfa, composta pelos soldados PM Lima e Pachola, visualizou um veículo Honda Civic branco parado na via, com a frente danificada. A situação levantou suspeitas, e os policiais realizaram abordagem ao condutor. Na revista pessoal, nada foi encontrado, mas durante a busca veicular, foi localizada uma pistola calibre .380 com 16 munições intactas.

O homem, identificado como J. C. N., declarou que a arma era de sua posse para fins de segurança pessoal. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cosmópolis, onde permaneceu preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência contou com apoio da viatura I-19314, sob comando do 2º Sargento PM Fábio Jean e do cabo PM Raphael.

A atuação eficaz da Polícia Militar foi fundamental para retirar uma arma de circulação e garantir maior segurança à comunidade.