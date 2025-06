Holambra discute parceria cultural e econômica com comitiva de Curaçao

Encontro tratou de cooperação entre as cidades e possíveis voos diretos a partir de Viracopos

A Prefeitura de Holambra recebeu hoje, 17 de junho, a visita representantes do governo de Curaçao, ilha holandesa localizada no Caribe, e da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), para uma reunião de estreitamento de laços econômicos e culturais.

A comitiva contou com a presença de Hugo Clarinda, diretor de Turismo do país caribenho, Janaína Araújo, representante de Curaçao no Brasil, Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino da FIESP, e Graça Albaran, presidente da Virada Feminina para o Interior. O grupo foi recebido pelo vice-prefeito Miguel Esperança e pela diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Durante o encontro, entre temas de interesse comum, foi discutido um tratado de cidades irmãs em virtude da língua e cultura holandesas que influenciam tanto a cidade paulista quanto a ilha. Outros pontos abordados foram uma cooperação cultural e comercial, além de força tarefa para fazer com que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, tenha voos diretos para Curaçao, a fim de fomentar a atividade turística.

“É o começo de um tratado internacional entre Holambra e Curaçao, em virtude da raiz cultural que existe entre as duas cidades”, comentou o vice-prefeito. Após o encontro, os visitantes conheceram alguns pontos turísticos, como o Moinho Povos Unidos, um dos cartões postais da cidade.