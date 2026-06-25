Artur Nogueira abre inscrições para edital da Política Nacional Aldir Blanc
Capacitação gratuita orientará artistas e agentes culturais na elaboração de projetos para participação no edital
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para o edital da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, que irá selecionar projetos culturais para receber recursos federais destinados ao fortalecimento da cultura no município.
As inscrições seguem abertas até o dia 3 de julho e são destinadas a artistas, artesãos, músicos, produtores culturais, coletivos, grupos e demais agentes culturais que atendam aos requisitos previstos no edital.
Para auxiliar os interessados na elaboração das propostas, a Secretaria de Cultura promoverá a oficina gratuita “Da Ideia ao Projeto”. A capacitação será realizada em dois encontros, nos dias 26 e 30 de junho, às 20h, no Centro Cultural Tom Jobim.
Durante a oficina, os participantes receberão orientações sobre a elaboração de projetos culturais, preenchimento dos formulários, elaboração de orçamento, cronograma e demais etapas previstas no edital.
Após a elaboração dos projetos, os interessados deverão entregar a documentação exigida no Centro Cultural Tom Jobim, durante o horário comercial, até o dia 3 de julho. Também será necessário cumprir os demais requisitos estabelecidos no edital.
Com a iniciativa, a Secretaria de Cultura busca ampliar o acesso dos agentes culturais aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc e fortalecer a produção cultural em Artur Nogueira.
Serviço:
Edital da Política Nacional Aldir Blanc
Inscrições: até 3 de julho
Entrega da documentação: Centro Cultural Tom Jobim, em horário comercial
Oficina “Da Ideia ao Projeto”
Datas: 26 e 30 de junho
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Tom Jobim
Participação: gratuita
Fonte: Prefeitura de Artur Nogueira
Foto: Divulgação
Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12