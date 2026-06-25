Artur Nogueira abre inscrições para edital da Política Nacional Aldir Blanc

Capacitação gratuita orientará artistas e agentes culturais na elaboração de projetos para participação no edital

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para o edital da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, que irá selecionar projetos culturais para receber recursos federais destinados ao fortalecimento da cultura no município.

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de julho e são destinadas a artistas, artesãos, músicos, produtores culturais, coletivos, grupos e demais agentes culturais que atendam aos requisitos previstos no edital.

Para auxiliar os interessados na elaboração das propostas, a Secretaria de Cultura promoverá a oficina gratuita “Da Ideia ao Projeto”. A capacitação será realizada em dois encontros, nos dias 26 e 30 de junho, às 20h, no Centro Cultural Tom Jobim.

Durante a oficina, os participantes receberão orientações sobre a elaboração de projetos culturais, preenchimento dos formulários, elaboração de orçamento, cronograma e demais etapas previstas no edital.

Após a elaboração dos projetos, os interessados deverão entregar a documentação exigida no Centro Cultural Tom Jobim, durante o horário comercial, até o dia 3 de julho. Também será necessário cumprir os demais requisitos estabelecidos no edital.

Com a iniciativa, a Secretaria de Cultura busca ampliar o acesso dos agentes culturais aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc e fortalecer a produção cultural em Artur Nogueira.

Serviço:

Edital da Política Nacional Aldir Blanc

Inscrições: até 3 de julho

Entrega da documentação: Centro Cultural Tom Jobim, em horário comercial

Oficina “Da Ideia ao Projeto”

Datas: 26 e 30 de junho

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

Participação: gratuita

Fonte: Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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