Gutto Soares agita o Encontro de Caminhoneiros, em Cosmópolis, com show beneficente em prol do Lar Arco-Íris

(Imagem: Divulgação)

No dia 07 de junho, a Praça do Coreto, em Cosmópolis, será palco do Encontro de Caminhoneiros Tribo dos Magos, evento que promete movimentar a região com uma programação especial voltada ao setor de transportes e à comunidade local. O destaque da programação será o show beneficente do cantor Gutto Soares, em uma ação totalmente dedicada à arrecadação de fundos para o Lar Arco-Íris.

Com uma carreira marcada pelo carisma e pela forte conexão com os fãs, o artista aceitou prontamente o convite para comandar a parte musical do encontro. Para agitar o público, Gutto Soares levará ao palco um repertório de sucessos, reunindo o melhor do forró, sertanejo e vaneira, além de canções românticas, transformando a Praça do Coreto em um grande espaço de celebração, solidariedade e entretenimento.

O evento tem como objetivo homenagear os caminhoneiros profissionais fundamentais para a economia nacional, ao mesmo tempo em que apoia uma das instituições sociais mais importantes do município. Além do show, a programação contará com praça de alimentação, exposição de veículos e diversas atrações para proporcionar um domingo de lazer às famílias de Cosmópolis, Campinas e toda a região.

Sobre Gutto Soares

Gutto Soares, é nascido em Pirapora (MG). Cantor, compositor, dono de uma bela voz, é um exímio músico e começou sua história como guitarrista com apenas 12 anos em uma banda de forró. Aos 16 anos, assumiu sua carreira solo no norte de Minas Gerais e vem ganhando cada vez mais espaço no Estado e em outras regiões do País. Na discografia são três DVDs e diversos hits e composições de sucesso. Com um show vibrante e envolvente, que reúne o melhor do forró e do sertanejo, Gutto tem conquistado o público com músicas virais, usando sempre como foco o cotidiano das pessoas para gerar mais conexão e aproximação com seu público.

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Contatos:

Shows: (31) 99141-0823 | (11) 5051-2400 (Imprensa)

Serviços

Show: Gutto Soares no Encontro de Caminhoneiros de Cosmópolis

Local: Praça do Coreto – Cosmópolis

Data: 07 de junho

Abertura do Evento: 10h

Entrada: Gratuita

Sobre o Lar Arco-Íris

O Lar Arco-Íris é a única instituição de Cosmópolis dedicada ao acolhimento de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade ou risco social. Todo o valor arrecadado durante o evento, será integralmente revertido para a manutenção da instituição e para os projetos de ampliação da sede, garantindo que os jovens continuem recebendo cuidado, alimentação, educação e apoio psicossocial em um ambiente seguro e acolhedor.