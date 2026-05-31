Suspeito de diversos furtos em Holambra é preso após investigação

Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Militar de Artur Nogueira; Polícia Civil e GCM de Holambra localizaram veículo usado pelo investigado

Uma operação integrada resultou na prisão de um suspeito de diversos furtos registrados em Holambra. A ação ocorreu na sexta-feira (29), após investigação conduzida pela Polícia Civil do município.

De acordo com as informações, o trabalho investigativo reuniu provas e elementos que possibilitaram a identificação do suspeito. Com base no material apurado, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o investigado.

O mandado foi cumprido pela Polícia Militar de Artur Nogueira. Na sequência, dando continuidade às diligências relacionadas ao caso, a Polícia Civil de Holambra, com apoio da Guarda Civil Municipal, realizou novas ações e localizou o veículo utilizado pelo suspeito.

A ocorrência reforça a importância da integração entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade e na busca por mais tranquilidade para a população.

A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Holambra seguem atuando em conjunto nas investigações e ações de segurança no município.

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