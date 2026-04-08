Artur Nogueira celebra aniversário com solenidade cívica e apresentação musical

Cerimônia acontece no dia 10 de abril, às 8h, na Praça Laudo Natel, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza no próximo 10 de abril, data em que o município celebra 77 anos de emancipação político-administrativa, um Ato Cívico comemorativo na Praça Laudo Natel (Coreto).

A solenidade terá início às 8h e reunirá autoridades municipais, representantes da sociedade civil e a população em geral em um momento de respeito, memória e valorização da história da cidade.

Durante o evento, será realizado o hasteamento das bandeiras, acompanhado da execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino Municipal de Artur Nogueira, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho pela trajetória do município.

A cerimônia contará com a participação da Orquestra Sinfonica Jovem de Artur Nogueira e o Coral do Projeto Retreta, pertencentes à centenária Corporação Musical 24 de Junho, tradicional presença nos atos cívicos e comemorações oficiais da cidade desde a sua emancipação.

Além dos hinos, o grupo também apresentará marchas e repertório especial em homenagem à data.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do momento para a história do município.

“Celebrar os 77 anos de Artur Nogueira é reconhecer a trajetória de um povo trabalhador, acolhedor e que construiu, ao longo das décadas, uma cidade viva e em constante desenvolvimento. O ato cívico é um momento de respeito à nossa história, de valorização das nossas raízes e de união entre passado, presente e futuro”, afirmou.

A Prefeitura de Artur Nogueira convida toda a população a participar da solenidade e celebrar mais um aniversário do município.