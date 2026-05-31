Casos suspeitos de Ebola em SP e no Rio têm diagnóstico de meningite e malária

Pacientes seguem monitorados pelas autoridades de saúde até a conclusão dos exames específicos para o vírus

Dois casos suspeitos de Ebola, investigados em São Paulo e no Rio de Janeiro, tiveram diagnósticos iniciais para outras doenças infecciosas. Apesar disso, as suspeitas da doença seguem em apuração até a conclusão dos exames específicos.

Em São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o homem de 37 anos investigado por suspeita de Ebola testou positivo para meningite meningocócica. O diagnóstico foi realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, que identificou a bactéria Neisseria meningitidis nos exames laboratoriais. (CNN Brasil)

O paciente é oriundo da República Democrática do Congo, país que enfrenta surto de Ebola, e apresentou sintomas compatíveis com febres hemorrágicas virais, como febre intensa. Ele segue internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência para atendimento de casos suspeitos ou confirmados da doença.

Mesmo com a confirmação da meningite, a investigação para Ebola não foi encerrada. Os exames específicos para o vírus ainda são aguardados, e o paciente permanece sob monitoramento e protocolos de biossegurança.

No Rio de Janeiro, outro caso suspeito também é investigado. O paciente, um viajante belga que esteve em Uganda, testou positivo para malária, mas segue em isolamento até que a suspeita de Ebola seja descartada pelas autoridades de saúde.

As investigações ocorrem em meio ao alerta internacional para casos de Ebola na República Democrática do Congo e em Uganda, países que registraram ocorrências recentes da doença.

Até o momento, não há confirmação de Ebola nos casos acompanhados no Brasil. As autoridades de saúde seguem com os exames e monitoramento dos pacientes.

Fonte: Jovem Pan News, CNN Brasil e g1

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