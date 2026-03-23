Artur Nogueira conquista ouro e mais três medalhas na Copa São Paulo de Judô

Bianca Rodrigues foi campeã na categoria adulta e garantiu vaga direta na final do Campeonato Paulista

A equipe de judô de Artur Nogueira encerrou a participação na Copa São Paulo de Judô com quatro medalhas, incluindo um ouro conquistado por Bianca Rodrigues. As disputas foram realizadas no sábado (21), em São Bernardo do Campo, durante o segundo final de semana da competição.

O evento reuniu 1.600 judocas de 204 equipes, nas classes Aspirantes. Representando o município, 15 atletas entraram no tatame.

O principal destaque foi Bianca Rodrigues, campeã na categoria Adulto Meio Leve. A atleta venceu todas as lutas por ippon. Na estreia, superou uma adversária da capital paulista. Na sequência, venceu uma competidora de Francisco Morato e, na final, garantiu o título ao derrotar uma atleta de Taboão da Serra. Essa foi a primeira medalha de ouro de Bianca na Copa São Paulo, resultado que também garantiu classificação direta para a final do Campeonato Paulista.

“Sou grata a Deus por me permitir viver tudo aquilo que um dia deixei escapar. Hoje eu sei que eu quero, eu posso e eu consigo. Agradeço aos meus professores por me fazerem acreditar em mim”, comemorou a campeã.

Outra medalha foi conquistada por Francijane Silva, na categoria Adulto Meio Pesado. A atleta venceu a primeira luta contra uma adversária de São Paulo. Na segunda, após sair em desvantagem, conseguiu a virada nos segundos finais com um golpe de koshiguruma (giro sobre o quadril), vencendo por ippon uma adversária de Jambeiro. Na final, reencontrou a mesma adversária da decisão de 2025. Apesar de pontuar com um wazari, acabou sendo imobilizada na sequência e ficou com a medalha de prata.

Também com medalha de prata, Thiago Davide Dias se destacou na categoria Sub15 Meio Leve. O atleta venceu todas as lutas até chegar à final. Na decisão, contra um judoca de Lorena, o combate terminou empatado no tempo normal e foi para o Golden Score (prorrogação). Apesar de apresentar bom desempenho, Thiago sofreu uma pontuação e ficou com o vice-campeonato entre cerca de 50 competidores.

“Thiago tinha todas as condições de conquistar o ouro. Lutou muito bem, mas foi surpreendido no final. Ainda assim ficamos felizes pelo resultado, tanto pelo desempenho do atleta durante as lutas, quanto pela dificuldade enfrentada numa categoria tão numerosa”, avaliou o técnico Lucas Vieira.

O quadro de medalhas foi completado com o bronze de Samuel Camargo, na categoria Sub11 Extra Pesado.

De acordo com o técnico André Junior, o desempenho da equipe foi positivo diante do alto nível da competição. “Nossa comissão técnica acompanhou de forma sistemática um número significativo de combates durante a Copa São Paulo de Judô. É uma competição caracterizada pelo elevado nível técnico e ampla participação de equipes e atletas qualificados. Consideramos satisfatório o desempenho de nossos judocas, principalmente pela consistência competitiva frente a um cenário de alto rendimento”, destacou.

O próximo compromisso da equipe será o Campeonato Brasileiro da Região V, que reunirá atletas classificados nas seletivas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Artur Nogueira será representada por Lucas Silva Santos, na categoria Sub13 Meio Leve.

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no município. “É notável o trabalho realizado com o judô em nosso município, articulando de forma consistente as dimensões socioeducativa e de alto rendimento. Esse equilíbrio demonstra a solidez do projeto. Acompanhamos, ao longo dos anos, a presença de judocas nogueirenses entre os destaques no cenário nacional. Esses resultados validam o trabalho e são motivo de orgulho para todos nós”, completou.