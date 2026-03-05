Homem é preso por receptação, adulteração de veículo e porte de drogas em Artur Nogueira

Motocicleta roubada foi localizada pela Polícia Militar durante patrulhamento na segunda-feira

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (2) por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e porte de drogas no bairro Rural, em Artur Nogueira.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude considerada suspeita nas proximidades de um supermercado. Ao notar a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e passou a circular entre veículos estacionados, o que motivou a abordagem.

Na revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha, uma porção de substância conhecida como dry, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 105 em dinheiro.

Em seguida, a equipe realizou a verificação dos sinais identificadores da motocicleta e constatou divergências que indicavam possível adulteração. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que o chassi correspondia a uma motocicleta registrada no município de Cosmópolis e que havia sido roubada em Campinas no mês de fevereiro.

Diante da constatação, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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