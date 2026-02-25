Artur Nogueira desativa depósito irregular de recicláveis e remove mais de 50 caminhões de resíduos

Denúncia anônima levou equipes ao bairro Itamaraty, onde foram encontrados lixos e materiais recicláveis a céu aberto, com presença de animais peçonhentos e risco à vizinhança

Uma força-tarefa foi realizada nesta quarta-feira (25) para desativar um depósito irregular de recicláveis instalado no bairro Itamaraty, ao lado do Lar Renascer, em Artur Nogueira.

A ação foi conduzida pela Secretaria de Obras e Serviços, com apoio da Secretaria de Segurança, por meio da Fiscalização de Posturas, após denúncia registrada na Ouvidoria. O relato apontava grande acúmulo de lixo e materiais recicláveis a céu aberto, inclusive com presença de animais peçonhentos, colocando em risco moradores da região e crianças e adolescentes atendidos pelo abrigo.

Durante vistoria, as equipes constataram grande quantidade de resíduos armazenados de forma irregular. O responsável pelo local alegou que os materiais seriam provenientes de doações, porém os itens estavam depositados a céu aberto, em condições consideradas insalubres.

Somente na manhã do primeiro dia de trabalho, mais de 30 caminhões de resíduos foram retirados. No período da tarde, outros 20 caminhões deram continuidade à limpeza, totalizando mais de 50 cargas removidas do espaço.

Além da desocupação e limpeza, foi instaurado processo administrativo para apuração dos fatos. A Fiscalização de Posturas verificou que o terreno pertence ao poder público municipal. O responsável alegou ter recebido autorização de uso em gestões anteriores, mas não apresentou documentação que comprovasse cessão ou permissão formal da área.

Diante da ausência de comprovação e das irregularidades constatadas, o município adotou as providências cabíveis para resguardar o patrimônio público e impedir a continuidade da utilização indevida do espaço.

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