Artur Nogueira está entre as cidades com menor número de casos de Covid-19

Segundo o levantamento, elaborado pelo economista Paulo Oliveira e pelo aluno Felipe Pedroso de Lima, da Faculdade de Geografia da PUC-Campinas, Artur Nogueira está entre as cidades com menos casos de Covid-19 da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Segundo o estudo, o país registra no momento 65,3 casos a cada 100 mil pessoas, enquanto a de mortalidade é de 3,31. Em Artur Nogueira, que até o momento registra 15 casos positivos, a relação para cada 100 mil habitantes ficaria em torno de sete casos. Até o momento, a cidade berço da amizade não registrou nenhuma morte pela doença.

Com números bem inferiores à média nacional, a RMC como um todo tem casos equivalentes a 25% dos municípios com menor taxa de casos notificados, e 20% das cidades com menor taxa de mortalidade do país. Na região, Campinas, Morungaba e Vinhedo são os municípios com maior número de casos confirmados, sendo Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste e Arthur Nogueira os de menor incidência, na faixa de 6 a 15 casos a cada 100 mil habitantes. Em relação aos óbitos, Hortolândia, Indaiatuba, Valinhos, Nova Odessa e Monte Mor apresentam os índices mais elevados.

Para o professor, os mapas evidenciam um comportamento heterogêneo da doença, que se espalha de acordo com especificidades regionais. Ao mesmo tempo em que 50% das cidades brasileiras registram menos de 30 casos, há um número considerável de municípios com mais de 150 casos confirmados por 100 mil habitantes. O mesmo padrão é observado com o número de mortes.

Contudo, o economista acredita que as medidas de contenção tomadas de forma precoce, como a suspensão de aulas presenciais, trabalho remoto para uma grande parcela dos trabalhadores formais, decretos para uso de máscaras e fechamento das atividades não essenciais foram úteis ao estado atual da pandemia na região.

Ele defende, porém, que os cidadãos não devem reduzir os cuidados. “É importante considerar que a grande maioria dos especialistas da área de saúde afirma que a pandemia ainda está em fase de expansão para os municípios do interior do país, de modo que os dados podem mudar drasticamente nas próximas semanas. A manutenção do quadro positivo em relação ao coronavírus vai depender, necessariamente, da capacidade da estrutura de saúde regional, da conscientização da população e da eficácia das medidas de isolamento social”, avalia Oliveira.