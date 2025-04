Caravana Sicredi & Smurfs leva educação ambiental e sustentabilidade a alunos da rede municipal

A Caravana “Cada Gesto Conta”, promovida pelo Sicredi em parceria com os Smurfs, chegou nesta quinta-feira (24) a Santo Antônio de Posse com uma missão especial: envolver as crianças em práticas e valores voltados à sustentabilidade. As atividades estão sendo realizadas na quadra da EMEF Elizabete Lala Villalva, o CIEF, com os alunos dos terceiros anos e Etapa 2 de todas as unidades municipais de ensino.

A abertura da ação contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez e do vice-prefeito Preto Eventos, que acompanharam de perto o início das dinâmicas ao lado dos alunos e educadores.

“Quero agradecer ao Sicredi por proporcionar essa experiência tão rica aos nossos alunos. É gratificante ver uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada gerando resultados tão positivos para a nossa comunidade. Quando unimos forças por uma causa como a educação ambiental, quem ganha é o futuro das nossas crianças e da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Utilizando um caminhão-palco temático, brinquedos infláveis e atividades interativas, o projeto proporciona uma experiência educativa sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os estudantes participam de dinâmicas que abordam temas como consumo responsável, energia limpa, saúde, água potável e agricultura sustentável, sempre com o apoio dos simpáticos personagens dos Smurfs.

Para a secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, a realização da caravana no município representa um marco importante. “A vinda desse projeto reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. É um momento valioso de aprendizado e sensibilização, que planta nas crianças as sementes da transformação que queremos para o nosso futuro.”

A iniciativa faz parte do projeto “Sicredi & Smurfs: Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável”, desenvolvido em parceria com a empresa belga IMPS e a agência brasileira Vertical Licensing. Entre os destaques das atividades estão jogos de distribuição de recursos, montagem de feiras, circuitos de corrida voltados à saúde, transporte de água por canaletas e geração de energia com bicicletas.