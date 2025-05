Roubos de veículos caem e atingem menor número da história no interior do estado

No trimestre, a queda chegou a 4,7% na comparação com o ano anterior

Pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2001, o interior do Estado de São Paulo registrou o menor número de roubos de veículos do trimestre. Foram 1.711 ocorrências, 4,7% a menos do que de janeiro a março do ano passado, quando aconteceram 1.796 crimes.

As forças de segurança seguem com ações estratégicas que incluem operações para desmantelar desmanches clandestinos, combater redes de receptação e reforçar o policiamento em áreas específicas do interior paulista para prender envolvidos e reduzir a criminalidade.

No mês de março foram 540 roubos de veículos, o menor número em 25 anos no interior do estado.

Por sua vez, os furtos de veículos registraram uma pequena variação de 1,1%, chegando a 6.827 boletins de ocorrência no trimestre.

O trabalho contínuo das forças policiais contribuiu para o aumento na recuperação de veículos. De janeiro a março, 5.401 automóveis foram localizados, sendo 7,9% a mais que no primeiro trimestre de 2024. Apenas em março, foram recuperados 1.703 veículos.

Fonte Agência SP