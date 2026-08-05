Artur Nogueira estreia na Superliga C Masculina de Vôlei

Equipe da Associação Desportiva de Voleibol enfrenta o Vôlei Itaqua, em Itaquaquecetuba, pela etapa Sudeste da competição

A Associação Desportiva de Voleibol, de Artur Nogueira, estreia na Superliga C Masculina diante do Vôlei Itaqua, de São Paulo. A partida será realizada em Itaquaquecetuba, município que recebe a etapa Sudeste da competição.

A equipe nogueirense integra o Grupo A, ao lado do Vôlei Itaqua e do Grajaú Country Club, do Rio de Janeiro. Os times disputam uma vaga na sequência do torneio nacional.

A etapa Sudeste reúne representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Além da ADV, participam o Vôlei Itaqua, Grajaú Country Club, Univassouras Moto Chefe, Associação Capixaba de Voleibol, São Caetano, Itabirito Pró Esporte, Capixaba Voleibol Clube e Sempre Vôlei Lençóis.

Organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, a Superliga C integra a base da estrutura nacional das competições de clubes. Nesta edição, a fase regional conta com 61 equipes de 22 estados.

A participação da ADV representa mais uma etapa no fortalecimento do voleibol de Artur Nogueira e amplia a presença do município no cenário nacional da modalidade.

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