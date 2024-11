Artur Nogueira ganha CreaLab Coworking do Crea-SP

A partir da próxima semana, espaço pode ser utilizado por profissionais e estudantes

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) inaugura, no dia 25 de novembro, em Artur Nogueira, às 14h, uma estação de trabalho compartilhada para profissionais e estudantes da área tecnológica. A rede CreaLab Coworking abriu as portas de mais de 35 espaços em todo o Estado.

O novo coworking está localizado na Associação de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Artur Nogueira (AEAN), na Rua Nossa Senhora das Dores, 789, no centro da cidade. Presidente da AEAN, o engenheiro José Sebastião Spada destaca as vantagens para os profissionais. “Ter uma unidade do CreaLab Coworking em Artur Nogueira significa um grande passo para a área tecnológica que está avançando no município. Além da possibilidade de aumentar a rede de contatos, estamos falando de um ambiente colaborativo e estimulante, propício para a criatividade e a produtividade. Tudo isso em uma localização estratégica, que facilita o acesso a clientes, fornecedores e parceiros comerciais”, declara.

Presidente do Crea-SP, a engenheira Lígia Marta Mackey ressalta que a rede está alinhada com a transformação pela qual está passando o Crea-SP. “É dessa integração entre os profissionais que vão sair as melhores soluções para a sociedade”, detalha. “São espaços físicos que estimulam a conexão entre diferentes profissões e vão nos ajudar a criar uma nova cultura de inovação”, complementa.

Todos os ambientes seguem um modelo padrão, composto por salas de reuniões, mesas com equipamentos e instalações para notebooks, ar-condicionado e estrutura adaptada de acordo com a necessidade de cada local. Os espaços foram idealizados com o objetivo de promover conexões, estimular a inovação e aproximar os profissionais dos municípios e de suas entidades de classe. As unidades podem ser utilizadas gratuitamente, mediante reserva on-line no site.

Serviço

Inauguração CreaLab Coworking de Artur Nogueira

Data: segunda-feira (25/11)

Horário: 14h

Local: AEAN (Rua Nossa Senhora das Dores, 789, centro)

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.