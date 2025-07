PREFEITURA DE JAGUARIÚNA MODERNIZA CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, concluiu uma importante reforma no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Guarda Municipal. A ação teve como principal objetivo modernizar o espaço para garantir mais agilidade no atendimento, melhorar o desempenho das atividades de monitoramento e reforçar a segurança da unidade.

Entre as melhorias realizadas estão a troca dos monitores utilizados na central de vigilância, substituição das bancadas de trabalho, renovação dos painéis e a troca total do piso do ambiente. Além disso, foi implantado um sistema de entrada digital, que restringe o acesso ao local apenas a pessoas autorizadas — medida essencial, considerando que o COI atua diretamente com informações sensíveis e estratégicas da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as mudanças visam otimizar o trabalho da equipe da Guarda Municipal, que atua 24 horas por dia no monitoramento por câmeras em diversos pontos de Jaguariúna. Com o novo ambiente, a expectativa é de maior eficiência no tempo de resposta às ocorrências e um reforço no compromisso com a segurança da população.

“A modernização do COI representa um avanço fundamental no nosso sistema de vigilância e inteligência. Com os novos equipamentos e a estrutura mais funcional, conseguimos oferecer um serviço ainda mais eficaz à população”, destacou a Secretaria de Segurança Pública.

A reforma faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da segurança pública e ao uso da tecnologia como aliada na prevenção e combate à criminalidade.

Foto: Thiago Carvalho