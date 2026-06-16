Artur Nogueira realiza ação de conscientização sobre violência contra idosos

Palestra promovida pela Secretaria de Segurança levou informação aos idosos da Aidan e reforçou a importância da proteção à pessoa idosa

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, realizou na tarde desta segunda-feira, 15 de junho, uma palestra especial em alusão ao Junho Violeta, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

A atividade aconteceu na Assistência aos Idosos de Artur Nogueira, Aidan, e teve como objetivo promover orientação, conscientização e fortalecimento da rede de proteção aos idosos do município.

Segundo a Secretaria de Segurança, a ação foi um momento de aprendizado e reflexão sobre a importância do respeito, da valorização e da garantia dos direitos da população idosa.

Para tornar a abordagem mais dinâmica e interativa, a palestra contou com a participação dos personagens Vovó Chica e Vovô Geraldo. Os fantoches foram utilizados de forma educativa e descontraída para transmitir informações sobre os direitos dos idosos e os cuidados necessários para garantir sua proteção.

Durante o encontro, foram apresentados os principais tipos de violência praticados contra a pessoa idosa, como maus-tratos, abandono, violência psicológica, violência financeira e negligência.

A palestra também abordou a importância da denúncia e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários como forma de prevenir situações de violação de direitos.

A Prefeitura de Artur Nogueira reforçou que a proteção dos idosos é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. A administração também destacou a importância de denunciar qualquer situação de violência, contribuindo para a construção de uma comunidade mais segura, acolhedora e respeitosa para todas as gerações.

Fonte: Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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