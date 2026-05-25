COPA JAGUARIÚNA DE FUTSAL FEMININO TEM 7 GOLS NA PRIMEIRA RODADA
Com a participação de cinco equipes convidadas, teve início neste domingo, 24, a Copa Jaguariúna de Futsal Feminino 2026, uma realização da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.
A primeira rodada registrou 7 gols marcados em dois jogos. Confira os resultados e a classificação:
Domingo – Ginásio do Azulão
Adaga 2 x 1 Damas da Bola
Poderosas 3 x 1 Vamp
Classificação:
1º – Poderosas FC………………..3 PG
2º – Adaga……………. …………….3 PG
3º – Velo Clube (não estreou)…0 PG
4º – Damas da Bola……………….0 PG
5º – Vamp………………………….. .0PG
Foto: Diego Monarin