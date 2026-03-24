Artur Nogueira recebe carro 0 km do Governo de SP para reforçar ações sociais

Veículo foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade será utilizado no transporte de cestas básicas e doações a famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu um carro 0 km do Governo do Estado de São Paulo para fortalecer as ações sociais no município. A entrega aconteceu nesta segunda-feira (23), na capital paulista, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas.

O novo veículo será utilizado principalmente no transporte de cestas básicas e outras doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para dar mais agilidade e eficiência ao atendimento.

A primeira-dama de Artur Nogueira e presidente do Fundo Social Municipal, Simone Sia Rissato, representou o município durante a cerimônia, acompanhada do secretário de Relações Institucionais Melinho Tagliari – que representou o prefeito Lucas Sia (PL).

Simone destacou a importância do apoio do Governo do Estado para fortalecer o trabalho social realizado na cidade. “Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e à primeira-dama Cristiane Freitas por esse olhar sensível aos municípios. Esse veículo será fundamental para ampliarmos nosso alcance e atendermos com mais rapidez as famílias que mais precisam em Artur Nogueira”, afirmou.

A ação faz parte do Programa de Equipagem do Fundo Social do Estado de São Paulo, que celebra os 58 anos do Fundo Social paulista (FUSSP) e tem como objetivo estruturar os municípios com melhores condições para a execução de políticas públicas sociais.

O prefeito Lucas Sia (PL) também ressaltou a importância da conquista para o município e o impacto direto na vida da população. “Esse veículo chega em um momento importante e vai fortalecer ainda mais o trabalho do Fundo Social. Com ele, vamos conseguir levar doações com mais agilidade, principalmente para famílias que vivem em áreas mais afastadas. Agradeço ao governador Tarcísio por essa parceria que tem feito a diferença para Artur Nogueira”, destacou.

O veículo é um utilitário de carga zero quilômetro, com capacidade mínima de 810 litros ou quilos. Ele foi disponibilizado com tanque cheio, placa especial (FSP) e as três primeiras revisões incluídas, além de ser personalizado com a identidade visual do Fundo Social, do Governo do Estado de São Paulo e com o nome do município.